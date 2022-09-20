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Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eryiğit öğrencilerle buluştu

AA

Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eryiğit öğrencilerle buluştu

KARAMAN (AA) - Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Kazımkarabekir Ortaokulunda öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi.

İlk olarak öğretmenlerle görüşen Eryiğit, okullardaki akademik başarıyı arttırmak için istatistik ve veriye dayalı planlamaları ileriki günlerde gerçekleştireceklerini belirtti.

İlçede hayat boyu öğrenmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Eryiğit, şunları kaydetti:

"Ayrıca öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda gelişimlerine olanak sağlamak, ilçemizin adını başarılarla ön plana çıkarmak için öğretmenlerimizle çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bu amaçla gerek okul, gerekse köy ziyaretlerimize mutlaka Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri ile birlikte gidiyoruz. Öğrenim hayatı yarıda kalmış velilerimizin açık öğretime yönlendirme, kursların açılması, veli ve öğrencilerin bu kurslara katılımı konusunda sizlerin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi eğitimde daha iyi noktalara getireceğimize inancım tamdır."

Eryiğit daha sonra ortaokula yeni başlayan 5. sınıf öğrencileri ile görüşerek, yıl boyunca yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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