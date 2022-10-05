GÜNCELLEME - Karaman'da köpeğin saldırısı sonucu ölen kadının cenazesi toprağa verildi

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi topağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Sinci köyünde yaşayan Dudu Berk (63), evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelenler köpeği uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berk'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Berk'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca hastane morgundan alındı.

Berk'in cenazesi, köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Berk'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Köy muhtarı Emrullah Tokay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Tokay, "Rahmetli, evinin önündeki bahçeye çıkmış. Burada köpek saldırmış. Köpeğin kadına saldırdığını gören bir vatandaş taş atarak köpeği uzaklaştırmaya çalışmış. Olay araştırılıyor." diye konuştu.

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