Karaman'da Divle Obruk Peyniri Festivali yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Divle Obruk Peyniri festivali yapıldı.
Hıdırellez mesire alanındaki festival, peynirlerin muhafaza edildiği Divle köyünde obruk ziyaretiyle başladı.
Daha sonra festival alanında kurulan çadırlar gezilerek, kadınların yaptığı sıkma ve börekler tadıldı, yöresel ürünler incelendi.
Vali Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, programın kültürü, örf ve adetlerin yaşaması, yaşatılmasında önemli yer tuttuğunu söyledi.
Etkinlik aracılığıyla insanların bir araya geldiğine ve hasret giderdiğine işaret eden Akkoyun, festivalde tanıtılan obruk peynirinin Karaman için çok büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
Programa, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ve vatandaşlar katıldı.