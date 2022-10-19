Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Sarıveliler İlçe Kaymakamı Mehmet Bircan, Ugurlu köyü ve ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde üreticilere gübre dağıtımı törenine katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Bircan, 2022 yılı mayıs ayında yaşanan dolu afetinden zarar gören Uğurlu köyü ve Esentepe Mahallesi'ndeki üreticilere gübre desteği sağlandığını söyledi.

Bircan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapılan üreticilerimize Cumhurbaşkanlığı Acil Afet Ödeneğinden sağlanan destek ile 67 ton gübre dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Dağıtıma Kaymakam Bircan'ın yanı sıra daire amirleri ve üreticiler katıldı.

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