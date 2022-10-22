Tohumunu getirttiği Hollanda'ya lahana çiçeği gönderiyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan Muhittin Türkan, bahçesinde yetiştirdiği lahana çiçeklerini Hollanda'ya gönderiyor.

Mençek Mahallesi'nde yaşan 65 yaşındaki Muhittin Türkan, AA muhabirine, emekli olduktan sonra yerleştiği yerde hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.

Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde gördüğü güzellikleri yaşadığı yerde yapmak istediğini anlatan Türkan, Antalya'da gördüğü lahana çiçeğini yetiştirmek için araştırma yaptığını dile getirdi.

- Üretimde öncü olmayı istiyor

Türkan, oğlunun desteğiyle lahana çiçeği yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdığını belirterek, "Tohumunu Hollanda'dan getirttim. Denemede başarılı sonuç aldım. Sonra mahallede 2 bin metrekarelik yere ektim ve 3 yıldır üretiyorum. Çiçek, bölgemizin iklimini çok sevdi. Çevremdeki insanlara gösteriyorum, öneriyorum. İnsanların kafasında 'Biz de yapabilir miyiz?' diye düşünce olmaya başladı." diye konuştu.

Ürettiği çiçekleri geçen yıl Bulgaristan ve Romanya'ya sattığını vurgulayan Türkan, şunları söyledi:

"Bu yıl ilk parti çiçekleri Antalya'dan uçak ile Hollanda'ya gönderdik. Bulgaristan ile bağlantılarım var. Bu işin merkezi Hollanda, ama seralarda yapmalarına rağmen bu kadar canlı rengi yakalayamıyorlar. İç piyasadan da ciddi talep var, bu talebi karşılayamıyorum. 300 demet istediler, 50 demet verebiliyorum."

Farklı türlerin üretimine yönelik de araştırma yaptığına değinen Türkan, üretimin yaygınlaşması için yapılacak yatırımların bölgenin sosyoekonomik yapısına olumlu katkı vereceğini kaydetti.

Türkan, başka tür çiçekler yetiştirmek için de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkan'ın mahallelilerinden Yaşar Şengül ise destek verildiğinde kendisinin de üretmek istediğini dile getirdi.













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