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İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Projesi Karaman'da başladı

AA

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Projesi Karaman'da başladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 4. sınıflara yönelik uygulamaya konulan İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Projesi antrenörler eşliğinde başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı açıklamada, ilkokulda okuyan her öğrencinin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması, öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesinin en büyük hedeflerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklara fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda hayata geçilen proje kapsamında antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerimize başladık. Yıl boyunca devam edecek proje kapsamında okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Çalışmaları yerinde inceleyerek, gelişimleri yakından takip edeceğiz. İnşallah bu proje sayesinde yeni yetenekler de keşfedilerek ülke sporuna büyük bir katkı sağlanmış olunacak."

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 50 antrenörün görev yapacağı projede, 34 okuldan 3032 öğrenciye atletizm, badminton, basketbol, boks, bocce, cimnastik, dart, eskrim, futbol, futsal, floor curling, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, mua thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yüzme ve wushu olmak üzere 26 spor dalında eğitim verilecek.

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