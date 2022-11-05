Karaman'dan kısa kısa

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, İl Genel Meclis Başkanı Eyyup Çayır başkanlığında başladı.

Çayır, 2022 bütçesinin 60 milyon olmasına rağmen yaklaşık 250 milyon gibi bir bütçeyle 2022 yılını bitireceklerini söyledi.

15 gün sürecek olan bütçe görüşmelerinin yapılacağı toplantılarda bu ay, komisyonlardan gelen inceleme raporları, İl Özel İdaresine bağlı yerlerdeki uygulama imar planı değişikliği teklifleri, ödenek aktarımları, satış kararları, 2023 bütçesi ve birimlerden gelen teklifler gibi gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

- Kazımkarabekir'de muhtarlar toplantısı

Kazımkarabekir'de İlçe Kaymakamı Ramazan Aykut Saka başkanlığında Muhtarlar İstişare Toplantısı yapıldı.

Mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Saka, muhtarların sorumluluk alanlarını en iyi bilenler olduğunu, bu tür toplantıların aralıklarla yapılacağını söyledi.

- Defterdar Ertekin Rektör Vekili Karaman'ı makamında ziyaret etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Karaman Defterdarı Yüksel Ertekin’i makamında kabul etti.



Ertekin, ziyarette Karaman'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaman, kurum çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Ertekin'den bilgi alarak ziyareti için teşekkür etti.









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