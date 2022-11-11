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Ermenek Barajı ve HES'in ülke ekonomisine katkısı 17 milyar lirayı buldu

AA

Ermenek Barajı ve HES'in ülke ekonomisine katkısı 17 milyar lirayı buldu

KARAMAN (AA) - Türkiye'nin en yüksek barajlarından olan Ermenek Barajı ve HES, 2012'den bu yana ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine 17 milyar lira katkı sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, projelere imza atmaya devam ediyor.

Çift eğrili asimetrik ince kemer beton tipinde inşa edilen 218 metre yüksekliğiyle, genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanda ise yer yer 5 metreye kadar düşen dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı, ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca'nın tüm inşaat işleri kablo vinç sistemiyle iş makinelerinin havadan taşınmasıyla tamamlanan, 145'i mühendis 445 teknik personel ile 1300 işçinin, çalışmalarıyla inşa edilen Ermenek Barajı'na ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

DSİ'nin hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğine değinen Akca, "Dünyanın sayılı mühendislik yapıları arasında gösterilen baraj, elektrik üretmeye başladığı 14 Eylül 2012'den bu tarafa ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Yaklaşık 10 yıllık süre zarfında toplam 10 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten Ermenek Barajı ve HES'in ülke ekonomisine katkısı 17 milyar lirayı buldu." ifadesini kullandı.

Ermenek Barajı'nın aynı zamanda Türkiye'nin 4. büyük baraj gölüne sahip olduğunu belirten Akca, şunları kaydetti:

"Barajın önemli katkılarından bir diğeri de mansabında yer alan barajlara olan olumlu tesiridir. Ermenek Barajı ve HES’in mansabında yer alan Gezende Barajı'nın rezervuar hacminin sınırlı olması sebebiyle bölgede geçmişte sık sık taşkınlar yaşanmaktaydı. Barajla hem taşkın ve sel felaketleri engellenmiş hem de bu suların iki defa santralden geçerek enerjiye dönüşmesi sağlanmıştır. Ayrıca balıkçılık için uygun şartların sağlanmasıyla baraj yeni istihdamlar sağlayacaktır."

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