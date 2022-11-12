Her köpek saldırısı haberinde eşini kaybettiği olayın acısı tazeleniyor

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının eşi, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.



Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan İzzet Berk (67) AA muhabirine, eşi Dudu Berk'in (63) 5 Ekim'de Sinci köyündeki evlerinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.



Köpeğin sahipsiz bir köpek olmadığını, köyde yaşayan birine ait olduğunu aktaran Berk, "Bu olay bir cinayet olarak değerlendirilmeli. Köpeğin sahibinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Böyle tehlikeli bir köpek başıboş sokağa bırakılmamalı. Bu bir örnek olsun. Ben başkalarının canının yanmasını istemiyorum. Benim canım yandı." diye konuştu.

Berk, şimdi sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bunlar barınaklara alınsın, kısırlaştırılsın. Tehlikeli hayvanlar sokaklarda gezmemeli. Bir köpek saldırısı duyduğumda aynı acıyı hissediyorum. Acı aynı. Onlar üzüldü benim gibi, ben üzüldüm onlar gibi. Önlemler alınsın. Kimseler yanmasın. Ben şimdi yanıyorum. Mezarlığa gidip geliyorum. Eşim torunlarına doyamadı. Daha torun sevecekti. Çiçekleri öksüz kaldı. Kışlık hazırlıkları ambarda kaldı. Yangınım sönmüyor."









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