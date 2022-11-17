Karaman'da Divle obruk peyniri mağarası FPV dron ile görüntülendi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da Divle obruk peyniri mağarasının görüntüleri FPV dron ile kaydedildi.

Divle obruğu Karaman'ın bir tarafı Toros dağlarına dayalı Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bulunuyor.

Köyün hemen üzerinde bulunan, 236 metre uzunluğunda ve 35 metre derinliğindeki obruğun ısı derecesi yaz kış ortalama 7 derece civarında oluyor.



Obruğun en önemli özelliği ise dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan ve üretilemeyen, buraya özgü bakteriler.

Yörede nisan ayında başlayan peynir yapımı, ağustos ayının başına kadar devam ediyor. Koyun ve keçilerden sağılan sütlerden asırlardır aynı yöntemle peynir yapılıyor.

Üretilen peynirler, daha sonra özel olarak kadınlar tarafından temizlenen ve dikilen kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Peynir, bu derilerde olgunlaşması için Divle köyünde bulan mağaraya konuluyor. Peynir, ekim ayının ortalarından sonra mağaradan çıkartılıp, tüketiciye sunuluyor.

Mağaranın içinde bulunan bakteriler peyniri besleyerek eşsiz bir tat ve aroma veriyor. Bu özellikleriyle Divle Obruk peyniri dünyanın en ünlü 3 peyniri arasında gösteriliyor.

Divle Obruk peynirinin saklandığı ve bu peynire ismini veren Divle Obruğu, AA ekibince dronla görüntülendi.





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