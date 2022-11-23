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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen İrfan Ataseven unutulmadı

AA

Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen İrfan Ataseven unutulmadı

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yaparken 2011 yılında meydana gelen depremde 23 yaşında hayatını kaybeden şehit öğretmen İrfan Ataseven'in ailesi, evlatlarının hatırasıyla yaşama tutunuyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan baba Abdullah Ataseven, AA muhabirine, kendisinin dönemin maddi zorlukları ve imkansızlıkları nedeniyle okuyamadığını fakat çocuklarını okutmak için elinden ne geldiyse yaptığını söyledi.

Evlatlarını eskiden köy olan mahallelerinde yetiştirdiğini, yaşadıkları bölgede tarım alanlarının az olduğunu ifade eden Ataseven, "Bizim köyümüzde insanların okumaktan başka çareleri yok. O yüzden her evden birkaç öğretmen vardır. Oğlum da çocukluğundan bu yana hep öğretmen olmak isterdi. Öğretmenlik onun tutkusuydu." diye konuştu.

- "Öğrencileri ona çok bağlanmış""

Oğlu İrfan Ataseven'in eğitimini tamamladıktan sonra 2 yıl Sarıveliler'de vekil öğretmenlik yaptıktan sonra Van'ın Erciş ilçesine atandığını belirten Ataseven, şöyle devam etti:

"Van'a atandığında çok sevindi. Çünkü her yerde görev yapmaya hazırdı. Erciş'te göreve başladı. Orada kendini çok sevdirmiş. Öğrencileri ona çok bağlanmış. Bir sene sonra okullar açıldığında Sarıveliler'e tayini çıkıyor. Bunu duyan öğrencileri okulun önünde bekleyip sınıfa girmeyerek, 'Öğretmenim siz bizi sevmiyorsunuz. O yüzden bizi bırakıp gideceksiniz. Biz de derse girmiyoruz' diye tepki gösteriyorlar. O da öğrencilerini üzmemek için bu atamayı kendi isteğiyle durdurup Erciş'te kalıyor. Takdiri ilahi, depremde de hayatını kaybetti."

- "Öğretmenler Günü'nde oğlumu kutluyorum"

Oğlunun bazı öğrencilerinin zaman zaman Van'dan Sarıveliler'e kadar gelip kendilerini ziyaret ettiğini, bu durum karşısında duygulandığını söyleyen Ataseven, "Oğlumun öğrencileri öğretmenlerini hiç unutmadı. Şimdi üniversitede okuyan öğrencileri var. Kısacık öğretmenlik hayatında derin izler bırakmış. Karaman'da bir okula ismi verildi. Onu hiç unutamıyorum ama onun hakkında söylenen güzel şeyler acımı hafifletiyor. Onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendisini duygulandırdığını belirten Ataseven, "Öğretmenler Günü'nde oğlumun mezarını ziyaret edip onun Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmen arkadaşları gelip ziyaret ediyorlar. Keşke yaşasaydı da canlı canlı onun gününü kutlayabilseydim. Yapacak bir şey yok. Ancak mezarı başında dua edebiliyorum." diye konuştu.


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