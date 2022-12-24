Karaman'da okullar arası gençler masa tenisi müsabakaları sona erdi

KYK bursları yattı mı ve ne zaman yatacak?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullar arası gençler masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullar arası gençler masa tenisi il birinciliği müsabakalarında 7'si kız olmak üzere toplam 72 sporcu yarıştı.

Merkez Spor Salonu'nda 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda erkeklerde TOKİ Anadolu Lisesi, kızlarda ise Hakkı Teke Spor Lisesi şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda oluşan genel sıralamada ise erkeklerde TOKİ Anadolu Lisesi birinci, Özel Başarı Koleji ikinci, Sarıveliler Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, İrfan Ataseven Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda Hakkı Teke Spor Lisesi birinci, Larende Anadolu Lisesi ikinci, Ermenek Fen Lisesi üçüncü, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kategorilerinde dereceye giren TOKİ Anadolu Lisesi ile Hakkı Teke Spor Lisesi, Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.