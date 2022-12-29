Karaman'da bir kadını öldüren köpeğin sahibi 6 yıla kadar hapisle yargılanacak

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KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde saldırdığı kadının ölümüne neden olan köpeğin sahibi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 63 yaşındaki Dudu Berk'in ölümüne ilişkin köpeğin sahibi Ekrem Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dudu Berk'in otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Berk'in hayvan ısırığı neticesinde öldüğü, ölümüne neden olabilecek başka bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen köpeğin sahibi Ekrem Ç, olaydan önceki akşam mama verdiği köpeğinin Berk'e saldırdığını olay günü sabahı evine gelen jandarma ekiplerinden öğrendiğini iddia etti.

- Köpek kendisine de saldırınca eşini kurtaramamış

Köpeğinin aşılarının tam olduğunu, daha önce kimseye saldırmadığını aktaran Ekrem Ç, ölüm olayında herhangi bir ihmalinin bulunmadığını öne sürdü.

Maktulün eşi İzzet Berk de iddianamede yer verilen ifadesinde, eşinin olay günü işe gitmek için evden ayrıldığını belirterek, "Saat 07.30 sıralarında oğlum beni arayarak, 'Baba hemen uyan. Kapının önüne çık' dedi. Hemen evin önüne çıktım. Ekrem Ç'ye ait köpeğin eşime saldırdığını gördüm. Kendim müdahale etmeye çalıştım. Bu sefer köpek bana saldırdı. Taş ve sopa aramak için uzaklaştığımda köydekiler köpeği etkisiz hale getirmişler. Eşimin ölümüne sebep olan Ekrem Ç'den şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili bilgi sahibi 7 kişinin de köpeğin Dudu Berk'e saldırdığını ve ölümüne neden olduğunu söyledikleri belirtildi.

- Köpeğin sahibi "kusurlu" görüldü

Köpeğin bağlı olduğu yerde yapılan incelemede, bölgede herhangi bir çit veya duvar bulunmadığı, köpeğin bağlı olduğu ince zinciri kopartarak kaçtığı belirtildi.

İddianamede "Dosya kapsamında alınan ifadeler, olay yeri inceleme biriminin düzenlediği uzmanlık raporları, otopsi tutanağı ve toplanan delillerden olay tarihinde sanığın sahibi olduğu ve ikametinin bahçesinde bağlı bulunan köpeğin yeterli sağlamlıkta olmayan zincirini koparıp bulunduğu yerde herhangi bir tel örgü duvar ve kapının olmaması sebebiyle sokağa çıkıp kadına saldırarak ölümüne neden olduğu tespit edilmiştir. Sanığın, uygun bir ip ve zincirle bağlamadığı, bulunduğu yerin etrafını tel örgü, çit, duvar gibi herhangi bir yapıyla çevirmediği köpeğinin muhafazasında kusurlu olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanık Ekrem Ç'nin "kusuru" ile Dudu Berk'in ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ekrem Ç'nin 16 Şubat'ta yargılanmasına başlanacak.

Dudu Berk, 5 Ekim'de Sinci köyündeki evlerinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti.





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