Kazımkarabekir'de öğrencilere satranç eğitimi veriliyor

KARAMAN (AA) - Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yarıyıl tatilinde açılan satranç kursuyla öğrencilere eğitim veriyor.
Eryiğit, yaptığı açıklamada, öğrencileri akademik alanda olduğu kadar sosyal, sportif ve kültürel anlamda da geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Öğrencilerin zeka gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanılan satranç kurslarının başladığını aktaran Eryiğit, şunları kaydetti:
"Kazımkarabekir eğitim camiası olarak öğrencilerimize ve ilçe halkına farklı alanlarda katkı sunabilmek için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Öğrencilerimize katkısı olacağına inandığım satranç kurslarını ilçemizde başlattık. Öğretici bulamadığımız için bu kursları ben vereceğim. Kurslarda öğretici veya başka bir ücret talep etmiyorum. Yeter ki çocuklarımıza bir katkımız olsun."
Eryiğit, 50 saatlik kursa katılan öğrencilere de satranç takımı hediye edeceklerini ifade etti.