Kazım Karabekir vefatının 75. yılında anıldı

KARAMAN (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 75. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir ailesi tarafından anıta çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program sona erdi.
Programa, çok sayıda kişi katıldı.