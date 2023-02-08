Karaman ve Afyonkarahisar'da deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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KARAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Afyonkarahisar ve Karaman'dan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Karaman Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşların Piri Reis Kültür Merkezine getirdiği malzemeler tırlara yükleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin yaptığı 15 bin ekmek ve ildeki fırıncıların getirdiği 60 bin ekmek bölgeye gönderildi.

Karaman Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemesi yüklü 25 tır yola çıktı.

Kentteki dolmuşçular da 2 günlük gelirlerini AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin desteğiyle un, bakliyat, gıda ürünleri, battaniye ve elektrikli ısıtıcılar bölgeye ulaştırıyor.

Kazımkarabekir, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde toplanan 3 tır yardım malzemesi de depremden etkilenen illere uğurlandı.

- "Devletimiz var gücüyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor"

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda, giyecek, su, battaniye, ısıtıcı, gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 202 aracın deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem bölgesinde kullanılması için kamu ve özel sektöre ait 600'ün üzerindeki araç ile çok sayıda gönüllü ve yerel destek grubunun bölgede görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, depremzede vatandaşlara yardım ulaştırabilmek için herkesi seferber ettiklerini aktardı.

Ekip arkadaşlarıyla İl AFAD Müdürlüğündeki kriz masasında olduklarını vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Tüm Afyonkarahisar seferber olmuş durumda. Vatandaşlar yoğun şekilde yardım gönderme talebinde bulunuyor. An itibarıyla bölgeye gitmek için AFAD'a şahsen başvuran yüzlerce vatandaş var. İnşallah vatandaşların bu teveccühleri sayesinde en kısa zamanda bölgenin yaraları sarılacak. Devletimiz var gücüyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor."

İscehisar ve İhsaniye ilçelerinden de 10 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

- Dana bağışında bulundu

Sandıklı ilçesinde 45 yaşındaki Recep Koç, besledikleri danayı depremzedelere ulaştırılması için belediye görevlilerine teslim etti.

Yardımsever Koç, gazetecilere, Türkiye'nin başına büyük bir afet geldiğini, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılanları televizyonda gördükçe ailece gözyaşlarını tutamadıklarını anlatan Koç, "Kurbanlık olarak bir dana almıştık. Uzun süre yetiştirdik, besledik. Aldığımız kararla hayvanı depremzedelere bağışladık. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Burada kavurma yapılarak depremzedelere gönderilecek." dedi.

11 yaşındaki Yunus Emre Koç da depremzede çocukların aç kalmaması, üşümemesi için babasıyla bağışta bulunduklarını dile getirdi.



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