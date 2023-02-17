Karaman'da bir kadını öldüren köpeğin sahibinin yargılanmasına başlandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde saldırdığı kadının ölümüne neden olan köpeğin sahibi hakim karşısına çıktı.

Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ekrem Ç, müşteki İzzet Berk ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ekrem Ç, suçlamaları kabul etmeyerek, "Dudu Berk'e saldıran köpeğin dışında iki köpeğim daha var. Köpeklerimin bakımları ve aşıları tamam. Bahçemde 4-5 kapım var. Bu kapılara köpek bağlıyorum. Olay günü köpek bilemediğim şekilde yaklaşık 4 metrelik zinciri kırarak Dudu Berk'e saldırmış." ifadesini kullandı.

İzzet Berk ise şikayetçi olduğunu, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

Dudu Berk, 5 Ekim 2022'de Sinci köyündeki evlerinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, köpeğin sahibi Ekrem Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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