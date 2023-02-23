Karaman'da 53 bin 460 makaron ele geçirildi

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 53 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 2 bin 460'ı doldurulmuş 53 bin 460 makaron, kaçak olduğu belirlenen 32 kilogram tütün ve 8 litre alkol, 46 sigara sarma aparatı, 15 kilogram nargile tütünü, 2 bin 313 sigara kutusuz ile 25 bin 420 sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. ve H.S. hakkında adli işlem yapıldı.





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