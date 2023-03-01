Kazımkarabekir Paşa Mahalle Genç Ofis, gençlerin uğrak noktası haline geldi

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kazımkarabekir Paşa Mahalle Genç Ofis, gençleri ağırlıyor.

Kazımkarabekir Paşa Mahalle Genç Ofisi'nde gençler, sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı buluyor, ücretsiz açılan kurslardan faydalanıyor.



Gençlerin çeşitli sanatsal aktivitelere, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımlarının da artırılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin umudunun gençler olduğunu belirtti.

Gençlere inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Bebek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve hayallerine destek olmak, hassas olduğumuz noktalardan. Hizmete giren genç ofisimize gençlerimizin ilgisi ise bizleri mutlu ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm imkanlarımızla gençlerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

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