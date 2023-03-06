KMÜ Rektörü Gavgalı'nın Ermenek ziyaretleri

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Ermenek'te bir dizi ziyarette bulundu.

Rektör Gavgalı, Ermenek temasları kapsamında ilk olarak Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Alparslan Argun ve personel ile görüştü.

Akademik birimlerde incelemelerde bulunarak personel ile tanışan Gavgalı, Argun'dan ilçede yer alan programlar, eğitim-öğretim alanları, barınma ve öğrencilerle ilgili konular hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin en temel öncelikleri olduklarını kaydeden Gavgalı, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayreti içinde olduklarını vurgulayarak herkese çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı daha sonra Ermenek Kaymakamı Hacı Kerim Meral Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu ve hayırsever iş insanı Hasan Kalan'ı ziyaret etti.





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