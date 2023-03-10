KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kazımkarabekir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gavgalı, ilk olarak Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ile bir araya geldi.



Daha sonra Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'na geçen Gavgalı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Bayrakçı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüksekokul personeliyle de görüşen Gavgalı, çevre bilincinin oluşturulmasının dünyada ve ülkede artan küresel ısınma açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

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