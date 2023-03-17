Kazımkarabekir'de floor curling ve dart müsabakaları düzenlendi

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında floor curling ve dart müsabakaları düzenlendi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen sportif etkinlikler il ve ilçelerde yapılan müsabakalarla devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Kazımkarabekir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından floor curling ve dart müsabakaları düzenlendi. İlçe Spor Salonunda yıldızlar kategorisinde düzenlenen müsabakalarda yaklaşık 50 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

Antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin de sporcuların heyecanına ortak olduğu müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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