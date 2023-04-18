Karaman Valisi Akkoyun'dan köy ziyareti

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünü ziyaret etti.



Köy ziyaretleri kapsamında köyü ziyaret eden Akkoyun, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtar Recep Yaralı'dan köy hakkında bilgi alan Akkoyun, vatandaşlar ile sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Daha sonrasında Kızılkuyu köyünde üretimi yapılan ve birçok ülkeye ihracat edilen lale bahçelerini ziyaret eden Vali Akkoyun, firma kurucusu Latif Ateş'ten lale üretimi hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Kazımkarabekir Kaymakamı Ramazan Aykut Saka, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Genel Meclis Üyesi Durmuş Demirci de katıldı.

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