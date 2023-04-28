Ermenek ilçesinde kura çekimi yapıldı

KARAMAN (AA) - Ermenek ilçesinde riskli alan dönüşüm projesi kapsamında yapılan 156 konut için kura çekimi yapıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'ndeki toplantı salonunda düzenlenen kura çekiminde, geçmiş depremlerde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ tarafından yapılan her yapının deprem imtihanından başarıyla geçtiğini söyledi.

TOKİ tarafından yapılan hiç bir binada herhangi bir yıkıntı veya can kaybı yaşanmadığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"TOKİ binaları sadece sağlamlığıyla değil, estetiği modern imkanlarıyla ön plana çıkmaktadır. Bugün devletimiz vatandaşlarımızın sadece konut ihtiyacını karşılamıyor yeni imkanları da vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor. Devletimiz vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra parkıyla, bahçesiyle ve çeşitli sosyal donatılarıyla adeta çok yönlü yaşam alanları inşa etmektedir."

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de devletin çok büyük olduğunu, büyük devletlerinde büyük liderlerle ayakta kaldığını belirterek, "Biz büyük bir liderin yol arkadaşı olarak memleketimize birçok hizmetler getirdik. Biz güçlü bir devletin vatandaşları olarak devletimizin ardında her zaman durduk." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

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