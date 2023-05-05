6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikildi

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan Hatıra Ormanına fidan dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ayrancı yolunun 25. kilometresinde oluşturulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanına Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle, depremde hayatını kaybedenler anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Etkinlikte 1500 fidan toprakla buluştu.

Törene, Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri, depremzedeler ve gönüllü gençler katıldı.

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