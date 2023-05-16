Karaman'da 13 gün sonra bulunan kadını kaçırdığı iddia edilen 2 kişiye gözaltı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kadının bulunmasından sonra kadını kaçırdığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaybolduktan 13 sonra bulunan Eşmi A'nın (52) jandarmadaki ilk ifadesinde, kaybolduğu gece saat 00.20 sıralarında tuvaletten döndüğü esnada A.İ'nin eli ile ağzını kapatarak, içerisinde A.B'nin bulunduğu araca zorla bindirdiğini söylediği öğrenildi.

Bu ifade üzerine harekete geçen jandarma ekipleri A.B'yi Güneyyurt Beldesi'nde, A.İ'yi de İstanbul'da katıldığı televizyon programında gözaltına aldı.

Güneyyurt Beldesi'nde annesiyle yaşayan Eşmi A, 3 Mayıs gecesi evden yalnız ayrılmış, sabah kızının evde olmadığını fark eden anne Dursun A, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunup, televizyon programına katılarak kızlarının bulunmasını istemişti.

Kayıp kadın dün akşam saatlerinde vatandaşlarca beldedeki kullanılmayan bir ahırda bulunmuştu.

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