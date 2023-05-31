Karaman'da kayınbiraderini bıçakla öldüren kadın yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı.

Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağında çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y. (24), henüz bilinmeyen nedenle kayınbiraderi İbrahim Y. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Y, İbrahim Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İbrahim Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olaydan sonra ormanlık alana kaçan Emine Y'yi gözaltına aldı.



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