Karaman'ın 5 bin nüfuslu beldesinde devlet teşvikiyle üretilen kirazın tamamı ihraç ediliyor

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KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Güneyyurt beldesinde üretilen 4 bin ton kirazın tamamı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.



Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, AA muhabirine, geçmişte kömür üretimiyle anılan beldelerinin artık kirazıyla ön plana çıktığını söyledi.

Arı, yüksek rakımına rağmen Ermenek Çayı üzerinde kurulu olan baraj gölünün de etkisiyle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü beldede, kiraz üretiminin her geçen gün arttığını belirtti.

- "Kirazımızın sertliği, kalitesi, aroması çok farklı"

Kiraz üretiminin artık beldelerinin en önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Arı şunları kaydetti:

"Beldemizde 15 yıl önce tarım arazilerine sulama kanalları yapılarak arazilerimiz suyla tanıştı. İnsanlarımız sulama kanalları yapılan arazilere devlet teşvikiyle ihracata uygun kiraz fidanları dikti. Şimdi üretimimiz 4 bin tonu geçti. Kiraz haziran ayının başlarında olgunlaşmaya başlar. Kirazımınız sertliği, kalitesi, aroması çok farklı. Bu yüzden ihracat firmalarının dikkatini çekiyor. Belde belediyemiz, Başyayla Belediyesiyle beraber kiraz alım merkezi kurduk. Şu anda bu merkezde 20 firma var. Üreticiden alınan kirazlar tırlara yüklenerek firma tarafından paketlendikten sonra ihraç ediliyor. Kirazın tamamı ihraç ediliyor. Bu yıl fiyatlar 60 ile 80 lira arasında değişiyor."

Bir ihracat firması adına alım yapan Abdullah Şekerci de sezonun başlamasıyla beldeye geldiklerini anlattı.

Alımların devam ettiğini dile getiren Şekerci, "Ürün çok kaliteli. Buradaki ürün rakımdan dolayı sert. Kirazın sapları uzun. Bu uzun sap, meyveyi besleyebiliyor, raf ömrü uzun. Avrupa ülkelerinin standartlarına uygun ürün. Kalitesine göre Avrupa ülkeleri, Rusya, İran gibi ülkelere gönderiyoruz." dedi.

Kiraz üreticisi Abide Ardıç da bu sene iyi bir sezon geçirdiklerini, fiyatlardan oldukça memnun olduklarını ifade etti.









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