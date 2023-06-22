Karaman'da kayıp alzheimer hastası dron ile bulundu

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu alzheimer hastası, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dron ile yaptığı arama çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar köyünde yaşayan Hasan Zengin'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede dron yardımı ile arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu Zengin, kendisine ait bahçenin 1 km ilerisinde uyurken bulundu.

Tedbir amaçlı sağlık kontrollerinden geçirilen Zengin, ailesine teslim edildi.

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