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        Karaman'da beton pompasının kırılan kolunun altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 22:50
        Karaman'da beton pompasının kırılan kolunun altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da beton pompasının kırılan kolunun altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Gevher Hatun Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde bulunan duvar kalıplarına beton döküldüğü esnada beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak, Bayram Ali Akdilek (16), Hilmi K. (26) ve Hüseyin Ç'nin (34) üzerine düştü.

        Kazada, Akdilek olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan Hilmi K. ve Hüseyin Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hüseyin Ç'nin kulağının bir kısmının koparak olay yerine düştüğü bildirildi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlileri kopan parçayı bir süre olay yerinde aradı. Aramalar sonucunda kulağın kopan kısmı bulunamadı.

        Yapılan incelemenin ardından Akdilek'in cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Akdilek'in önceki gün yurt dışından geldiği, dayısı olan Hüseyin Ç'ye yardım etmek için bugün yanında çalıştığı ileri sürüldü.

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