Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla vurarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B, müşteki ve sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bayram S. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede, sorulanlara cevap vermeyen ve avukatı tarafından cezai ehliyeti olmadığı iddia edilen sanık Hüseyin B'nin sağlık kuruluşundan alınan "cezai ehliyeti vardır " raporu okundu.

Sanık avukatı ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, celse arası alınan raporu kabul etmediklerini belirterek, bir üst kuruldan rapor alınmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların ikmaline karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Bayram S. hakkında yakalama emri çıkartılmasına, sanık avukatının yeniden bir rapor istemesine rağmen dosya arasında yer alan raporun yeterli olduğuna, yeni bir rapora ihtiyaç olmadığına karar vererek duruşmayı erteledi.

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmişti. Tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen ağır yaralı Ay ise tedavi gördüğü hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

İddianamede, Hüseyin B'nin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, tabancayı temin eden Bayram S'nin ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.