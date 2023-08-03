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        Karaman'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:15
        Karaman'dan kısa kısa

        KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kızılcahamam Kampı öncesi Kemal Kaynaş Stadyumu'nda Karaman FK futbolcuları ve teknik heyetle bir araya geldi.

        Akkoyun, burada yaptığı açıklamada, takımın bu sezonu da şampiyon olarak bitireceğini yürekten inandığını belirtti.

        Karamanlıların takımına güvendiğini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Kulübümüz, yönetimiyle, teknik ekibiyle, oyuncusuyla geçen sezon olduğu gibi bu sezon da inşallah çok başarılı olacaktır. Geçen sezon şampiyonluğa inandık, çalıştık ve başardık. Yine şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum. Kızılcıhamam kampını da verimli ve başarılı geçireceğinize inanıyorum. Bu sezonun da kahramanları sizler olacaksınız."

        Ziyarete Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han, yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili Mevlüt Akgün ve Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da katıldı.

        - Vali Akkoyun'dan Arıcılar Birliğine ziyaret

        Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Arıcılar Birliğini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Gürsel Yasan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

        Kentte arıcılığın daha da geliştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Akkoyun arıcılığın ekonomik ve çevresel açıdan önemini belirterek, Yasan ve yönetim kuruluna çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Orman İşletme Müdürü Numan Yöner de katıldı.

        - Ağustos ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

        Karaman'da Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca başkanlığında Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        İlçe kaymakamlarının da katıldığı toplantıda, köylerin ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.

        Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceyhan ve kurum amirleri de katıldı.

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