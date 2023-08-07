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        AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Bayır görevinden istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:40
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        AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Bayır görevinden istifa etti
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        KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır, 2024 yerel seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa etti.

        Bayır, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduğu günden bu yana milletin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti'nin, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olduğunu belirtti.

        Açıklamasının devamında partinin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhunun Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlendiğini ifade eden Bayır, şunları kaydetti:

        "Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde 2024 yerel seçimlerinde aday adaylığım nedeni ile aldığım karar sonucunda istifa ediyorum."

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