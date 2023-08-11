Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı ilçedeki çalışmaları anlattı

KARAMAN (AA) - Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, ilçede yapılan ve projeleri devam eden çalışmaları paylaştı.

Büyükkarcı, Turan Konutları Projesi, soğuk hava tesisi ile belediye tarafından kurulan sebze ve meyve bahçesini gazetecilere gezdirdi.

Belediye başkanlığı süresince her projenin belirtilen sürede hayata geçmesine özen gösterdiklerini aktaran Büyükkarcı, ilçenin her alanda kapasitesinin büyüdüğünü dile getirdi.

Büyükkarcı, 108 konuttan oluşan Turan Konutları'nın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çağın gerektirdiği tüm gereklilikleri düşünerek planladığımız bu konutların yakın dönemde satış işlemlerine başlıyoruz. 2022'de ihalesini yaptığımız yeni soğuk hava depomuzun yapım süreci tamamlanmış bulunuyor. Bu deponun 1500 tonu meyve ürünleri, 500 tonu ise peynir ve yoğurt gibi hayvansal üretim ürünleri için olmak üzere toplamda 2 bin ton kapasitesi bulunuyor. İlçede yaşayan hemşehrilerimizin sebze masraflarını düşürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak adına belediyemize ait 15 bin metrekarelik bir alanı halk bostanı haline getirdik. Burada yetiştirdiğimiz biber, salatalık, domates, kavun ve karpuz gibi ürünleri ilk etapta ücretsiz olarak dağıttık. Devam eden süreçte ise kilogramı 1 lira olacak şekilde satışına başladık."