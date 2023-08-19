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        Karaman'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:06
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        Karaman'dan kısa kısa
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        KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Sarıibrahim ile eşi Hatice Sarıibrahim, 2017'de Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın annesi Gülten Dündar ve ailesiyle görüştü.

        Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile eşi Zübeyde Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Hakkı Yücel, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır da katıldı.

        - KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 515 öğrenci alacak

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 13 farklı ana bilim dalında tezsiz yüksek lisans programlarına 515 öğrenci alınacağını duyurdu.

        KMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans programları için başvuruların 21 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

        2023-2024 yılı güz döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün 13 farklı ana bilim dalına 515 öğrencinin alınacağı belirtildi.

        - 2023 Yılı Hafızlık Yarışması Bölge Finali düzenlendi

        Diyanet İşleri Başkanlığınca Karaman'da, 2023 Yılı Hafızlık Yarışması Bölge Finali yapıldı.

        İl Müftülüğü ev sahipliğinde İmam-ı Azam Camii'nde gerçekleştirilen finale Adana, Antalya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Karaman, Isparta, Mersin ve Burdur'dan 9 öğrenci katıldı.

        Yarışmada, birinci Mersin-Silifke Merkez Kuran Kursu'ndan Ömer Faruk Gök, Karaman Zembilli Ali Efendi Erkek Kuran Kursu'ndan Huzeyfe Eken ikinci ve Kahramanmaraş Şehadet Kuran Kursu'ndan Duran Çınarlıdere üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Faruk Gürbüz hediye verdi.

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