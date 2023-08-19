MHP Karaman Merkez İlçe Başkanlığına Kamil Kısacıkoğlu seçildi
MHP Karaman Merkez İlçe Olağan Kongresinde Kamil Kısacıkoğlu başkan seçildi.
KARAMAN (AA) - MHP Karaman Merkez İlçe Olağan Kongresinde Kamil Kısacıkoğlu başkan seçildi.
Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Mustafa Gözel, görevi Kamil Kısacıkoğlu'na devretti.
Programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP Karaman İl Başkanı Ekrem Görmez ile partililer katıldı.