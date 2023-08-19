Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        MHP Karaman Merkez İlçe Başkanlığına Kamil Kısacıkoğlu seçildi

        MHP Karaman Merkez İlçe Olağan Kongresinde Kamil Kısacıkoğlu başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Karaman Merkez İlçe Başkanlığına Kamil Kısacıkoğlu seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN (AA) - MHP Karaman Merkez İlçe Olağan Kongresinde Kamil Kısacıkoğlu başkan seçildi.

        Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Mustafa Gözel, görevi Kamil Kısacıkoğlu'na devretti.

        Programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP Karaman İl Başkanı Ekrem Görmez ile partililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İskenderun yine sular altında!
        İskenderun yine sular altında!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı
        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı
        Karamanda tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Karamanda tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Karaman'da sanayici ve iş adamla...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Karaman'da sanayici ve iş adamla...
        Mardin Valiliğine atanan Akkoyun için veda yemeği verildi
        Mardin Valiliğine atanan Akkoyun için veda yemeği verildi