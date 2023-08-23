Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı
Giriş: 23.08.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:56
KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarma tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyünde yaralı bir leylek bulundu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri leyleği teslim aldı.
Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.