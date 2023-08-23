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        Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:56
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        Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarma tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyünde yaralı bir leylek bulundu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri leyleği teslim aldı.

        Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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