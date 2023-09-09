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        Karaman'ın "Şebit Pilavı" coğrafi işaretle tescillendi

        Karaman'ın yöresel lezzeti "Şebit Pilavı"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:44
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        Karaman'ın "Şebit Pilavı" coğrafi işaretle tescillendi
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        Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaman'a özgü Şebit Pilavına coğrafi işaret tescili için yürütülen sürecin tamamlandığı, kurumunun bülteninde bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karaman mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başvurusu gerçekleştirilen Karaman Şebit Pilavı Düğün, bayram, yağmur duası gibi özel günlerde uzun yıllardır üretilen ve misafirlere ikram edilmektedir. Daha önce İlimize has Divle Obruk Peyniri, Ekşikara Üzümü, Taşkale Halısı, Ermenek Helvası, Başyayla Karın Kaymağı, Kâzımkarabekir Kabak Çekirdeği, Sarıveliler Yöresel Giysileri, Karaman Guymak Tatlısı ve Karaman Kırma Böreği ve İlisıra Dolması coğrafi işaret belgesi almıştı. Karaman Şebit Pilavının tescil edilmesi ile tescil belgesi alan ürün sayımız 11'e yükselmiştir."

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