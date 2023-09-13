Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Karaman'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet G. yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı köy minibüsü, Karaman-Ereğli karayolunun 30. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.

        Yaralı 10 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken araçtaki yolculardan Nadir Baycan'ın (65) olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Baycan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Kazadan yaralanmadan kurtulan minibüsün şoförü Mehmet G, gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Taşkale köyünden aldığı yolcuları Karaman'a getirmek üzere yola çıktığını belirten Mehmet G, lastiğinin patladığını söyledi, "Araç yalpalamaya başladı. Kontrol edemedim. Daha sonra takla attık. Minibüste 13 kişi vardı. Taşkale köyünden yolcuları aldım Karaman merkeze geliyorduk." dedi.

        Minibüsün yoldan çekilmesi ile karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!

        Benzer Haberler

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
        Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Karaman'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığın yargılanmas...
        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığın yargılanmas...
        Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'ın yeni eğitim yılı mesajı
        Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'ın yeni eğitim yılı mesajı