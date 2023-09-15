Karaman'da devrilen traktördeki karı koca öldü, torunları yaralandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu karı koca yaşamını yitirdi, torunları yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu karı koca yaşamını yitirdi, torunları yaralandı.
Mustafa Başpınar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Görmeli köyünde bahçeye devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Havva Başpınar hayatını kaybetti. Traktörde bulunan torunları M.B. (13) ise yaralandı.
Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karı kocanın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.