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        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:27
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        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Ayrancı ilçesinde bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda tarlada bir miktarı kök kenevir buldu.

        İki şüphelinin evlerinde yapılan aramada da bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

        Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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