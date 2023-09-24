Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        MÜSİAD 107. Genel İdare Kurulu Karaman'da gerçekleşti

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 107. Genel İdare Kurulu Programı, Türkiye'nin 75 ilinden 500'ün üzerinde üyenin katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        MÜSİAD 107. Genel İdare Kurulu Karaman'da gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 107. Genel İdare Kurulu Programı, Türkiye'nin 75 ilinden 500'ün üzerinde üyenin katılımıyla yapıldı.

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel İdare Kurulu Programı'na katılmak üzere geldiği Karaman'da, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti.

        Asmalı, daha sonra, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Ticaret Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ile bölgedeki ticari faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Asmalı, bir otelde yapılan toplantının kapanışında, büyük ve güçlü "Türkiye Yüzyılı" idealini gerçekleştirmek için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Hükümetimizin ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarma yolunda en önemli motivasyonlarımızdan biri olacak. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında, yerli ve milli teknolojilerle büyüyen bir ülke ekonomisi, Anadolu irfanının gücüyle ve desteğiyle adeta şahlanacak. Bizler, büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirme yolunda her zamanki heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. MÜSİAD bugünlere inançla, dava aşkıyla ve sabırla geldi. İnşallah geleceği de birlikte şekillendireceğiz." dedi.

        - MÜSİAD'ın Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tanıtıldı

        Toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Asmalı, derneğin kurduğu, "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile ilgili detaylı bir sunum yaptıklarını da ifade ederek, "Bu sunumda üyelerimize, 'Girişim Sermayesi Fonu nedir, vergisel avantajları nelerdir ve buraya girdikleri zaman nasıl bir ticari avantaj elde edecekler' bunu detaylı bir şekilde konuştuk. Finansal erişimin bu kadar zor olduğu ve pahalı olduğu ortamda bu tarz girişim sermayesi fonlarının kurulması çok anlamlı. Derneğimiz böyle bir fonu kurdu. SPK'dan da lisansını alarak kuruluşunu tamamladı. Kasım ayında da ilk ihraç belgemizi düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen MÜSİAD üyelerinin katıldığı ve 3 gün süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak vizyoner fikirler ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?

        Benzer Haberler

        Karaman'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı
        Karaman'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağınd...
        Ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağınd...
        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı