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        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı 10. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:32
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        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı
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        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı 10. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Hamidiye Mahallesindeki Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Ali Ö'ye okul bahçesine giren rottweiler cinsi köpek saldırdı.

        Elinden yaralanan öğrenci, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaman Belediyesi Hayvan Barınağından gelen yetkililer de köpeği teslim aldı.

        Okula gelen köpeğin sahibi Y.Ö. yaptığı görüşmenin ardından buradan ayrıldı.

        Kısa süre sonra Y.Ö'nün kullandığı 42 DFL 11 plakalı çekici, 727. Sokak'ta aynı okula eğitim gören 12. sınıf öğrencisi H.D. yönetimindeki 42 AGV 382 plakalı motosiklete çarptı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü Y.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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