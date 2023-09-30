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        Karaman'dan kısa kısa

        Karaman'da Kadınlar Golbol Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:41
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        Karaman'dan kısa kısa
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        Karaman'da Kadınlar Golbol Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kazımkarabekir Spor Salonu'nda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya, 2 grupta 23 spor kulübü katıldı.

        Gaziantep Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası finalinde, Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 10-6 mağlup etti.

        Diyarbakır Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası finalinde ise Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 14-4 yendi.

        Müsabakalar sonucunda takımlara, Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ile Golbol As Başkanı Mustafa Kandemir'in katılımıyla kupaları verildi.

        - Karaman'da araması bulunan 25 şüpheli yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 4 bin 935 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 43 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 17 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.

        - Karaman'da "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kilometre Pedallıyoruz" etkinliği düzenlendi

        Karaman'da, Konya Rumi Görme Engelliler Derneği Cumhuriyetin 100. Yılı ve Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı dolayısıyla "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kilometre Pedallıyoruz" isimli bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

        Etkinlik kapsamında dernek üyeleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) önünden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar bisiklet sürdü.

        Burada konuşan Dernek Başkan Vekili Ali Şimşek, Karaman'dan Konya'ya kadar bisiklet süreceklerini ifade ederek, "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kilometre Pedallıyoruz isimli etkinliği kararlaştırdık. Buradaki maksadımız farkındalık oluşturmak. Görme engellilerimizin bu hayatın içerisinde sosyal aktivitelerde bulunduğunu ve bu hayatın ortasında olduğunu hissettirmek amacıyla Karaman'dan Konya'ya 100 kilometre pedallayacağız." dedi.

        Yapılan duanın ardından dernek üyeleri bisikletleriyle Konya'ya hareket etti.

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