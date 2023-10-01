Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada biri avukat 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada biri avukat 2 kişi yaralandı.

        Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen Avukat H.S. ile A.B.C. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, A.B.C. silahla avukat H.S'yi bacaklarından yaraladı.

        Yaşanan kavgada A.B.C. de vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        A.B.C. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. H.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı
        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı
        Karaman'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        Karaman'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        İspanya'dan Kudüs'e yürüyen Carlota Salazar Karaman'da mola verdi
        İspanya'dan Kudüs'e yürüyen Carlota Salazar Karaman'da mola verdi