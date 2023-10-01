Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada biri avukat 2 kişi yaralandı.

Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen Avukat H.S. ile A.B.C. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, A.B.C. silahla avukat H.S'yi bacaklarından yaraladı.

Yaşanan kavgada A.B.C. de vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.B.C. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. H.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.