GÜNCELLEME - Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B. sanık ve müşteki avukatları, hayatını kaybeden Emine Ay'ın annesi Havva ile babası Mehmet Ay katıldı, tutuksuz sanık Bayram S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B, mahkeme başkanının ısrarına rağmen sorulara cevap vermedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları da sanıkların beraatini istedi.

Bayram S. ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Hüseyin B'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, Bayram S'nin ise beraatine karar verdi.

- "Bu yasalarımıza göre verilebilecek en ağır cezadır"

Ailenin avukatı Önder Özer, AA muhabirine, davanın, mayısta Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde açıldığını anımsattı.

Silahlı saldırı sonrası Emine Ay'ın uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ancak hayatını kaybettiğini anımsatan Özer, "Dava, 4 duruşmada sonuçlandı. Yapılan yargılamada kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiştir. Bu yasalarımıza göre verilebilecek en ağır cezadır. Yargılamanın uzamaması ve herhangi indirim yapılmadan doğrudan en üst cezanın verilmesi müvekkil için bir nebze de olsa olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak daha hayatının baharında ebediyete intikal etmiş olan kızlarını geri getirmeyecektir." diye konuştu.

- Olay

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla ağır yaralayıp aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen Ay ise hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.