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        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:57
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        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ali A, idaresindeki 70 ER 534 plakalı kamyonet, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetten çıkarılan Ali A, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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