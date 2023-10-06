Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali A, idaresindeki 70 ER 534 plakalı kamyonet, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetten çıkarılan Ali A, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.