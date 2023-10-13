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        Karaman'da firari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandı

        Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü kadın, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:23
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        Karaman'da firari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandı
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        Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü kadın, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A'nın, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, kadının kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada H.S.A'yı evin kilerindeki rafların arkasına yaptırılan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

        Evde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.A, cezaevine gönderildi.

        H.S.A'nın örgüte maddi destek sağlayan sözde mütevelli heyetinde olduğu öğrenildi.

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