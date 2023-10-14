Karaman'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeşten biri öldü Karaman'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeşten biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeşten biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Göztepe yolundaki bulunan bir elma bahçesinde tarım ilacından zehirlenince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşten Mehmet Argın (52), kurtarılamadı.

Argın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kardeşi Muammer Argın'ın ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Merkeze bağlı Göztepe yolunda bulunan bir elma bahçesinde Mehmet Argın ile kardeşi Muammer Argın ilaçlama yaptıkları sırada zehirlenmişlerdi.