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        Karaman'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu

        Karaman'da anız yaktığı tarlada hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:05
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        Karaman'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu
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        Karaman'da anız yaktığı tarlada hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

        Merkeze bağlı Başkışla köyü Kızılyer mevkisindeki tarlada, vücudunda yanıklar bulunan kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin K'nin (76) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Hüyesin K'nin tarlada anız yaktığı öğrenildi.

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